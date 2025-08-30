என் மலர்
அம்சங்கள், ரேஞ்ச், விலை... ஆர்பிட்டருக்கு டஃப் கொடுக்கும் எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்கள்
- டிவிஎஸ் ஆர்பிட்டர் 3.1 kWh பேட்டரி பேக் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
- ஓலா S1 X+ (ஜென் 3) 4 kWh பேட்டரி பேக்கைப் பெறுகிறது.
டிவிஎஸ் மோட்டார் நிறுவனம் தனது புதிய மின்சார ஸ்கூட்டரை இந்திய சந்தையில் அறிமும் செய்துள்ளது. டிவிஎஸ் ஆர்பிட்டர் (Orbiter) என அழைக்கப்படும் இந்த ஸ்கூட்டரின் விலை ரூ.99,900 (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்கூட்டர் நியான் சன்பர்ஸ்ட், ஸ்ட்ராடோஸ் புளூ, லூனார் கிரே, ஸ்டெல்லர் சில்வர், காஸ்மிக் டைட்டானியம் மற்றும் மார்ஷியன் காப்பர் என ஆறு வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
இந்திய சந்தையில் புதிய டிவிஎஸ் ஆர்பிட்டர் மாடல் ஓலா நிறுவனத்தின் S1 X+ மற்றும் விடா VX2 பிளஸ் ஆகிய மாடல்களுடன் போட்டியிடுகிறது.
டிவிஎஸ் ஆர்பிட்டர் Vs ஓலா S1 X+ Vs விடா VX2 பிளஸ்: அம்சங்கள்
டிவிஎஸ் ஆர்பிட்டர் 3.1 kWh பேட்டரி பேக் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 158 கிலோமீட்டர் தூரம் செல்லும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் இது மணிக்கு அதிகபட்சம் 68 கிமீ வேகத்தில் செல்லும் திறன் கொண்டது.
ஓலா S1 X+ (ஜென் 3) 4 kWh பேட்டரி பேக்கைப் பெறுகிறது. இது 242 கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச், 14.75 hp பவர் வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்கூட்டர் மணிக்கு அதிகபட்சம் 125 கிலோமீட்டர்கள் வேகத்தில் செல்லும் திறன் கொண்டுள்ளது.
விடா VX2 பிளஸ் 3.4 kWh பவர் யூனிட்டுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 142 கிலோமீட்டர் வரை செல்லும். இது வெறும் 3.1 வினாடிகளில் மணிக்கு 0-40 கிலோமீட்டர் வேகத்தை எட்டும் மற்றும் மணிக்கு 80 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லும்.
டிவிஎஸ் ஆர்பிட்டர் Vs ஓலா S1 X+ Vs விடா VX2 பிளஸ்: விலை
டிவிஎஸ் ஆர்பிட்டர் ரூ.99,900 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்)
ஓலா S1 X+ ரூ.1.10 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்)
விடா VX2 பிளஸ் ரூ.82,790 (எக்ஸ்-ஷோரூம்)