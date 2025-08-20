என் மலர்
Hero நிறுவனத்தின் Glamour X 125 பைக் இந்தியாவில் அறிமுகம் - விலை எவ்வளவு தெரியுமா?
- ஹீரோ மோட்டோகார்ப் புதிய கிளாமர் எக்ஸ் 125-ஐ ஐந்து வண்ணங்களில் விற்பனை செய்கிறது.
- பைக்கிற்கான முன்பதிவுகள் அனைத்து ஹீரோ டீலர்ஷிப்களிலும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனம் நேற்று இந்தியாவில் பிரீமியம் கிளாமர் எக்ஸ் 125 ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ரூ.89,999 (எக்ஸ்-ஷோரூம்) விலையில், செயல்திறன் மற்றும் எரிபொருள் திறனில் எந்தக் குறைவும் இல்லாமல், அம்சங்கள் நிறைந்த மோட்டார் சைக்கிளை விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களை இலக்காகக் கொண்டு இந்த மோட்டார் சைக்கிள் தயாரிக்கப்படுகிறது.
முதல் முறையாக, 125சிசி பைக்கில் ரைடு-பை-வயர் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக க்ரூஸ் கட்டுப்பாடு உள்ளது. சுற்றுச்சூழல், சாலை மற்றும் சக்தி என மூன்று சவாரி முறைகள் மற்றும் பேனிக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் போன்ற கூடுதல் அம்சங்கள் உள்ளன.
ஹீரோ மோட்டோகார்ப் புதிய கிளாமர் எக்ஸ் 125-ஐ ஐந்து வண்ணங்களில் விற்பனை செய்கிறது. அவை, பிளாக் டீல் ப்ளூ, மெட்டாலிக் நெக்ஸஸ் ப்ளூ, பிளாக் பேர்ல் ரெட், கேண்டி பிளேசிங் ரெட் மற்றும் மேட் மெட்டாலிக் சில்வர். இந்த அனைத்து வண்ண வகைகளும் புளூடூத் இணைப்பு மற்றும் டர்ன்-பை-டர்ன் நேவிகேஷன் கொண்ட ஒரே TFT இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டரைப் பெறுகின்றன.
கிளாமர் X 125 பைக்கில் மேம்படுத்தப்பட்ட 124.7cc, ஒற்றை சிலிண்டர் எஞ்சின் உள்ளது. இது 8,250rpm-ல் 11.4bhp-ஐயும் 6,500rpm-ல் 10.5Nm-ன் உச்ச முறுக்குவிசையையும் உருவாக்குகிறது. இதன் வெளியீடு ஓரளவு அதிகரித்து, ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் 125R- ஐப் போன்றது. இந்த மோட்டார் ஐந்து வேக கியர்பாக்ஸுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பைக்கிற்கான முன்பதிவுகள் அனைத்து ஹீரோ டீலர்ஷிப்களிலும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. அடுத்த வாரம் முதல் டெலிவரி தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.