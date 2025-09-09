என் மலர்
பைக்கிற்கு முழுசா ரூ. 1 லட்சம் தள்ளுபடி அறிவித்த முன்னணி நிறுவனம்
- நிஞ்ஜா 1100SX என்பது நிஞ்ஜா 1000SX இன் புதுப்பிக்கப்பட்ட மாடலாகும்.
- இது 17-இன்ச் அலாய் வீல்களில் பிரிட்ஜ்ஸ்டோன் பாட்லாக்ஸ் S23 டயர்களை கொண்டிருக்கிறது.
கவாசாகி நிறுவனத்தின் நிஞ்ஜா 1100SX மோட்டார்சைக்கிள் இந்திய சந்தையில் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ரூ. 1 லட்சம் தள்ளுபடியுடன் கிடைக்கிறது. நிறுவனம் இந்த தள்ளுபடியை கேஷ்பேக் வவுச்சராக வழங்குகிறது. இது தள்ளுபடிக்கு முன் பைக்கின் எக்ஸ்-ஷோரூம் விலையான ரூ. 13.49 லட்சத்தில் பயன்படுத்தி பைக்கை சற்றே குறைந்த விலையில் வாங்கிட முடியும். இந்த சலுகை ஸ்டாக் நீடிக்கும் வரை அல்லது செப்டம்பர் 30ஆம் தேதி வரை செல்லுபடியாகும்.
நிஞ்ஜா 1100SX தவிர , கவாசாகி இந்தியா வேறு சில மாடல்களுக்கும் தள்ளுபடிகளை வழங்குகிறது. ஒருவேளை புதிய ஜிஎஸ்டி வரம்பு விதிக்கப்படுவதற்கு முன்பு அதிக விற்பனையைப் பெறுவதற்கும் அதன் பெரும்பாலான மாடல்களின் விலைகள் கணிசமாக அதிகரிப்பதற்கும். செப்டம்பர் 22 முதல், 350cc க்கு மேல் உள்ள இரு சக்கர வாகனங்கள் 40 சதவீத GST ஐ ஈர்க்கும், இது முந்தைய 28 சதவீத விகிதத்திலிருந்து அதிகரித்துள்ளது.
இதன் விளைவாக, KLX 230 மற்றும் நிஞ்ஜா 300 போன்ற சில சிறிய வேரியண்ட்களைத் தவிர, இந்திய சந்தையில் விற்பனைக்கு கிடைக்கும் கவாசாகியின் பெரும்பாலான மோட்டார்சைக்கிள்களின் விலை அதிகரிக்கும். உண்மையில், 350cc க்கும் குறைவான பைக்குகள் அவற்றின் மீது விதிக்கப்பட்ட GST விகிதம் 28 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதமாகக் குறையும் என்பதால் விலை குறையும்.
நிஞ்ஜா 1100SX என்பது நிஞ்ஜா 1000SX இன் புதுப்பிக்கப்பட்ட மாடலாகும். இது கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதில் 1,099 சிசி லிக்விட் கூல்டு, இன்லைன்-4 எஞ்சின் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது 9,000rpm இல் 136bhp பவர் மற்றும் 7,600rpm இல் 113Nm டார்க் உருவாக்குகிறது. இந்த எஞ்சின் 6-ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதவிர கவாசாகி நிறுவனம் குயிக் ஷிஃப்டரை ரிப்ரெஷ் செய்துள்ளது. இது தற்போது 1,500-க்கும் குறைந்த rpmஇல் இயங்குகிறது. இந்த மோட்டார்சைக்கிளில் ட்வின்-டியூப் அலுமினியம் ஃபிரேம் உள்ளது. இது 17-இன்ச் அலாய் வீல்களில் பிரிட்ஜ்ஸ்டோன் பாட்லாக்ஸ் S23 டயர்களை கொண்டிருக்கிறது. அம்சங்களின் பட்டியலில் புளூடூத் இணைப்புடன் கூடிய TFT டிஸ்ப்ளே, பவர் மோடுகள், டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல், ஏபிஎஸ், குரூயிஸ் கண்ட்ரோல் மற்றும் யுஎஸ்பி டைப்-சி சார்ஜிங் போர்ட் ஆகியவை அடங்கும்.