அசத்தல் கிராஃபிக்ஸ், ஸ்டைலிஷ் லுக்... எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்பெஷல் எடிஷன் பைக் அறிமுகம் செய்த ஹீரோ
- 163சிசி 4-ஸ்டிரோக் ஏர் மற்றும் ஆயில் கூல்டு 4 வால்வு என்ஜின் உள்ளது.
- எக்ஸ்ட்ரீம் 250 R-ல் உள்ளதை போன்ற கலர் எல்.சி.டி. டிஸ்பிளே பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
ஹீ ரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் எக்ஸ்ட்ரீம் 160R 4V காம்பேட் எடிஷன் பைக்கை அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஜூம் 110 மற்றும் கரிஸ்மா XMR காம்பேட் எடிஷன்களை போன்றே இந்த மோட்டார்சைக்கிளில் கிரே மற்றும் எல்லோ நிற கிராபிக்ஸ் இடம்பெற்றுள்ளது.
இதில் 163சிசி 4-ஸ்டிரோக் ஏர் மற்றும் ஆயில் கூல்டு 4 வால்வு என்ஜின் உள்ளது. இது அதிகபட்சமாக 12.4 கிலோவாட் பவரையும், 14.6 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கையும் வெளிப்படுத்தும். இதுதவிர ரைடு பை வயர் தொழில்நுட்பம், குரூயிஸ் கண்ட்ரோல், ரெயின், ரோடு, ஸ்போர்ட் என 3 டிரைவிங் மோட்கள் உள்ளன.
எக்ஸ்ட்ரீம் 250 R-ல் உள்ளதை போன்ற கலர் எல்.சி.டி. டிஸ்பிளே பொருத்தப்பட்டுள்ளது. விலை விவரம் அறிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும் பழைய விலையை விட, ரூ.12 ஆயிரம் கூடுதலாக விலை நிர்ணயிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. தற்போது சந்தையில் கிடைக்கும் எக்ஸ்ட்ரீம் 160R 4V விலை ரூ.1.3 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) ஆகும்.