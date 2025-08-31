என் மலர்
பைக்
ஸ்கூட்டரில் வேற லெவல் அம்சம் வழங்கும் ஏத்தர் - வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு
- இது மணிக்கு 10 கிமீ வேகத்தில் பயணிக்கும் திறன் கொண்டது.
- தற்போதைய மாடலின் ஆக்ரோஷமான வடிவமைப்பை முன்னோக்கி கொண்டு செல்கின்றன.
ஏத்தர் எனர்ஜி நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படும் அதன் 450 அபெக்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டருக்கு குரூயிஸ் கன்ட்ரோல் வசதியை வழங்கப்போவதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த அம்சம் 450 S, 450 X மற்றும் 450 அபெக்ஸ் உள்ளிட்ட 450 சீரிசில் உள்ள அனைத்து மாடல்களுடனும் இணக்கமாக உள்ளது. இந்த அறிவிப்பு ஏத்தர் சமூக தின கொண்டாட்டத்தின் போது பகிரப்பட்ட பல அறிவிப்புகளின் ஒரு பகுதியாகும்.
"இன்ஃபினைட் க்ரூஸ்" என்று அழைக்கப்படும் இந்த அம்சம், ஹேண்டில்பார்களின் வலது பக்கத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சுவிட்சால் இயக்கப்படுகிறது. அனைத்து வேக வரம்புகளிலும் செயல்படும் திறன் காரணமாக இது தன்னை வேறுபடுத்திக் கொள்கிறது, அதே நேரத்தில் குறைந்த வரம்பு மணிக்கு 10 கிலோமீட்டர் ஆகும். மேலும், நிறுத்துதல் மற்றும் செல்லுதல் போக்குவரத்தில் கூட இந்த அமைப்பு பயணக் கட்டுப்பாட்டை அணைக்காது. அதற்கு பதிலாக, அது ஒரு கணம் நின்று, ஸ்கூட்டர் மீண்டும் வேகத்தைப் பிடித்தவுடன் மீண்டும் தொடங்குகிறது.
பயணக் கட்டுப்பாட்டின் திறன்களைப் பயன்படுத்தி, ஏத்தர் 450 அபெக்ஸ் ஹில் கன்ட்ரோல் வசதியையும் (ஏறுவதற்கும் இறங்குவதற்கும்) பெறுகிறது. டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் அம்சம் மட்டுமின்றி, இந்த மாடல் "கிரால் கண்ட்ரோல்" வசதியையும் வழங்குகிறது. இது சாலைக்கு வெளியே உள்ள சூழ்நிலைகளிலும் பயணக் கட்டுப்பாட்டை செயல்படுத்துகிறது. இது மணிக்கு 10 கிமீ வேகத்தில் பயணிக்கும் திறன் கொண்டது. இவை அனைத்தையும் கொண்டு, தினசரி பயணத்தின் போது சவாரி செய்வதை எளிதாக்குவதை இந்த நிறுவனம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
குரூயிஸ் கண்ட்ரோல் வசதியை தவிர, ஏத்தர் 450 அபெக்ஸ் அதே நிலையில் உள்ளது. அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, இது 7-இன்ச் TFT தொடுதிரை இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர், கூகுள் மேப்ஸ் நேவிகேஷன், இழுவைக் கட்டுப்பாடு, மேஜிக் ட்விஸ்ட் மற்றும் பலவற்றைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, வடிவமைப்பு விவரங்கள் அப்படியே உள்ளன, தற்போதைய மாடலின் ஆக்ரோஷமான வடிவமைப்பை முன்னோக்கி கொண்டு செல்கின்றன.
ஏத்தர் 450 அபெக்ஸ் 26 Nm டார்க் வெளிப்படுத்தும் 7.0 kW மின்சார மோட்டாரில் இருந்து சக்தியைப் பெறுகிறது. இந்த மோட்டார் 3.7 kWh பேட்டரி பேக்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இது ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் 157 கிலோமீட்டர் வரை செல்லும். இதை 5 மணி நேரம் 45 நிமிடங்களில் 0-100 சதவீதம் வரை சார்ஜ் செய்ய முடியும்.