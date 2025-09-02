என் மலர்
ரூ. 11.69 லட்சம் விலையில் 2026 நிஞ்ஜா பைக் இந்தியாவில் அறிமுகம்
- 2026 நிஞ்ஜா ZX-6R பைக்கில் 636cc, இன்லைன்-4 சிலிண்டர் எஞ்சின் வழங்கப்படுகிறது.
- 6-ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ் மற்றும் அசிஸ்ட், ஸ்லிப்பர் கிளட்ச் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கவாசாகி நிறுவனம் 2026 நிஞ்ஜா ZX-6R மோட்டார்சைக்கிளை இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்தது. புதிய நிஞ்ஜா பைக்கின் விலை ரூ. 11.69 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம்) என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. புதிய மாடல் முந்தைய மாடலை விட ரூ. 40,000 அதிக விலை கொண்டது.
மேலும் புதிய லைம் கிரீன் நிறத்துடன் புதிய கிராபிக்ஸ் இந்த பைக்கில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதுதவிர 2026 மாடலில் வேறு எந்த மாற்றமும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
2026 நிஞ்ஜா ZX-6R பைக்கில் 636cc, இன்லைன்-4 சிலிண்டர் எஞ்சின் வழங்கப்படுகிறது. இது ரேம் ஏர் இன்டேக் மூலம் 127bhp பவரையும், அது இல்லாமல் 122bhp பவரையும் வெளிப்படுத்துகிறது. மோட்டார் பெல்ட்கள் 11,000rpm இல் 69Nm உச்ச முறுக்குவிசையை வெளியிடுகின்றன. இத்துடன் 6-ஸ்பீடு கியர்பாக்ஸ் மற்றும் அசிஸ்ட், ஸ்லிப்பர் கிளட்ச் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அம்சம் வாரியாக, நிஞ்ஜா ZX-6R பைக்கில் ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி கொண்ட TFT இன்ஸ்ட்ரூமென்ட் கிளஸ்டர், 4-லெவல் டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல், இரண்டு பவர் லெவல்கள் மற்றும் கிளட்ச் இல்லாத அப்ஷிஃப்ட்களுக்கு மட்டும் ஒரு விரைவு ஷிஃப்டரைப் பெறுகிறது.
இந்த மோட்டார்சைக்கிள் - ஸ்போர்ட், ரோடு, ரெயின் மற்றும் ரைடர் என நான்குவித டிரைவிங் மோட்களை கொண்டுள்ளன.