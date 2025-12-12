என் மலர்
ரூ.2.5 லட்சம் வரை தள்ளுபடி... சூப்பர் பைக் வாங்க சூப்பர் சான்ஸ்..!
கவாசாகி இந்தியா நிறுவனம் 2026 நின்ஜா ZX-10R பைக்கின் ஆன்-ரோடு விலையில் ரூ.2.5 லட்சம் தள்ளுபடி வழங்குகிறது. இதன் மூலம் இந்த பைக்கின் விலை ரூ.21.10 லட்சமாக குறைகிறது. இது குறுகிய கால சலுகை என்பதால் வருகிற 31ஆம் தேதி வரை மட்டுமே செல்லுபடியாகும்.
இந்தியாவில் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான விலையில் லிட்டர்-கிளாஸ் ஸ்போர்ட் பைக்காக நின்ஜா ZX-10R உள்ளது. விலை அடிப்படையில் இதற்கு மிக அருகில் பிஎம்டபிள்யூ S1000RR உள்ளது. இதன் விலை ரூ. 23.60 லட்சத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது. மேற்கூறிய ஆண்டு இறுதி தள்ளுபடி 10R-க்கு அதிக கவனத்தை ஈர்க்க உதவும்.
பைக்கின் விவரங்களை பொருத்தவரை, நின்ஜா ZX-10R மாடலில் 998cc, இன்லைன்-ஃபோர் என்ஜின் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இது 193.1bhp பவர், 112Nm டார்க் வெளிப்படுத்தும் திறன் கொண்டிருக்கிறது. இந்த என்ஜின் அதன் டிராக்டிபிலிட்டி மற்றும் டாப்-எண்ட் ரஷ் ஆகியவற்றிற்கு பெயர் பெற்றது.
அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, பைக்கில் ரைடு மோட்கள், டூயல்-சேனல் ABS, குரூயிஸ் கண்ட்ரோல், லாஞ்ச் கண்ட்ரோல், என்ஜின் பிரேக் கண்ட்ரோல் மற்றும் டிராக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஆகியவை உள்ளன. இந்த அம்சங்களுக்கான அனைத்து அமைப்புகளும் வண்ண TFT டிஸ்ப்ளேவில் காட்டப்படும் மெனுக்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
ஹார்டுவேரை பொருத்தவரை ஷோவா BFF ஃபோர்க்குகள், ஷோவா BFRC மோனோஷாக் ஆகியவை அடங்கும். பிரேக்கிங் கடமைகள் முன்புறத்தில் இரட்டை டிஸ்க்குகள் மற்றும் கவாசாகியின் ABS அமைப்புடன் பின்புறத்தில் ஒற்றை டிஸ்க் பிரேக் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.
இந்திய சந்தையில் 2026 கவாசாகி நின்ஜா ZX-10R, டுகாட்டி பனிகேல் V4, பிஎம்டபிள்யூ S1000RR மற்றும் அப்ரிலியா RSV1100 ஆகிய மாடல்களுக்கு எதிராக போட்டியிடுகிறது.