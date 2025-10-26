Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » ராசிபலன் - Rasi Palanமீனம்மீனம் - வார பலன்கள்

      மீனம்

      வார ராசிபலன் 26.10.2025 முதல் 1.11.2025 வரை

      26.10.2025 முதல் 1.11.2025 வரை

      மீனம்

      விடா முயற்சிகள் வெற்றி தரும் வாரம். ராசியில் உள்ள சனிக்கு குரு மற்றும் சுக்ரனின் பார்வை உள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும் அதிகமாகும். இதுவரை ஏதாவது காரணம் கூறி திருமணத்தை தள்ளியவர்கள் கூட திருமணத்திற்கு ஒத்துக் கொள்வார்கள். வெளிவட்டார செல்வாக்கு, சொல்வாக்கு அதிகரிக்கும்.

      தொழிலை இழுத்து மூடிவிட்டு வேறு வேலைக்கு சென்று விடலாமா? என்று நம்பிக்கை இழந்து இருந்தவர்கள் கூட வாழ்வில் செட்டிலாக்கி விடும் வகையில் மாற்றமான நல்ல சுப பலன்கள் உண்டாகும். வீடு, நிலம், தோட்டம், வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. சொத்துக்கள் விற்பனையின் மூலம் நல்ல ஆதாயம் கிடைக்கும்.

      ஆண் குழந்தை பாக்கியம் கிட்டும். வாரிசுகளுக்கு விரும்பிய அரசு வேலை கிடைக்கும். சிறைதண்டனை அனுபவிப்பவர்களுக்கு நன் நடத்தை காரணமாக விடுதலை கிடைக்கும். ஆன்மீகப் பெரியவர்கள் நட்பு கிடைக்கும். கந்த சஷ்டி அன்று மஞ்சள் அபிஷேகம் செய்து முருகனை வழிபட பொருளாதார மேன்மை உண்டாகும்.

      'பிரசன்ன ஜோதிடர்'

      ஐ.ஆனந்தி

      செல்: 98652 20406

      ×
        X