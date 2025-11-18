என் மலர்tooltip icon
      Vanathi Srinivasan | கள்ள ஓட்டு தான் திமுகவின் மிக பெரிய பலம் | இதனால் தான் SIRரை எதிர்க்கிறார்கள்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்18 Nov 2025 9:33 PM IST (Updated: 18 Nov 2025 9:45 PM IST)
