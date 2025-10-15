Live
      Harish Kalyan | AthulyaRavi | “இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல்!” | அதுல்யா ரவி | Maalaimalar

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்15 Oct 2025 11:19 AM IST (Updated: 15 Oct 2025 11:41 AM IST)
