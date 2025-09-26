என் மலர்
வேற லெவல் அம்சங்களுடன் அறிமுகமான சியோமி பேட் 8 சீரிஸ்
- சியோமி பேட் 8 ப்ரோ மாடல் ஹைப்பர் ஓஎஸ் 3 கொண்டிருக்கிறது.
- கேமராவை பொருத்தவரை 50MP பிரைமரி கேமரா, 32MP செல்ஃபி கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சியோமி 17 சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போன்களுடன் சியோமி பேட் 8 மற்றும் சியோமி பேட் 8 ப்ரோ ஆகியவை நேற்று சீன சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. புதிய டேப்லெட்கள் ஸ்னாப்டிராகன் சிப்செட், 144Hz ரிப்ரெஷ் ரேட் உடன் 11.2-இன்ச் ஸ்கிரீன் கொண்டுள்ளன. இவை ஆண்ட்ராய்டு 16 சார்ந்த ஹைப்பர் ஓஎஸ் 3 மூலம் இயங்குகிறது.
புதிய டேப்லெட் ஸ்டான்டர்டு மாடல் ஸ்னாப்டிராகன் 8s ஜென் 4 சிப்செட் கொண்டிருக்கிறது. சியோமி பேட் 8 ப்ரோ மாலில் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் சிப்செட் கொண்டிருக்கிறது. இந்த இரு மாடல்களிலும் 67W வரை சார்ஜிங் மற்றும் 9,200mAh பேட்டரியை கொண்டுள்ளது.
சியோமி பேட் 8 ப்ரோ அம்சங்கள்:
சியோமி பேட் 8 ப்ரோ மாடல் ஹைப்பர் ஓஎஸ் 3 கொண்டிருக்கிறது. இதில் 11.2-இன்ச் 3.2K (2136x3200 பிக்சல்) LCD ஸ்கிரீன், 144Hz ரிப்ரெஷ் ரேட்மற்றும் TUV ரைன்லேண்ட் சான்றிதழ் கொண்டுள்ளது.
இந்த புதிய டேப்லெட் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் சிப்செட்டில் இயங்குகிறது. அட்ரினோ GPU உடன் இணைந்து, 16GB வரை ரேம் மற்றும் 512GB வரையிலான மெமரியுடன் வருகிறது. கேமராவை பொருத்தவரை 50MP பிரைமரி கேமரா, 32MP செல்ஃபி கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சியோமி பேட்8 ப்ரோ மாடல் 5ஜி, ப்ளூடூத் 5.4, வைபை 7 மற்றும் யுஎஸ்பி டைப் சி போர்ட், பக்கவாட்டில் கைரேகை சென்சார், டால்பி அட்மோஸ் ஆதரவுடன் குவாட் ஸ்பீக்கர்களைக் கொண்டுள்ளது. சியோமி பேட்8 ப்ரோ மாடல் 67W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் 9,200mAh பேட்டரி மூலம் சக்தியூட்டப்படுகிறது.
சியோமி பேட் 8 அம்சங்கள்:
சியோமி பேட் 8 மாடலில் ஸ்னாப்டிராகன் 8s ஜென் 4 சிப்செட், 12GB ரேம், 256GB மெமரி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 13MP பிரைமரி கேமரா மற்றும் 8MP செல்ஃபி கேமரா உள்ளது. கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷன்கள் பேட்8 ப்ரோ மாடலில் இருப்பதை போன்றே வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் இதில் 9,200mAh பேட்டரி மற்றும் 45W சார்ஜிங் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற அம்சங்கள் பேட் 8 ப்ரோ மாடலில் உள்ளதை போன்றே வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.
சியோமி பேட் 8, சியோமி பேட் 8 ப்ரோ விலை
சியோமி 8 ப்ரோ மாடலின் 8GB + 128GB மாடலின் விலை CNY 2,999 (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 34,500) என தொடங்குகிறது. இதன் 8GB + 256GB மாடல் CNY 3,099 (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 38,000), 12GB + 256GB மாடல் CNY 3,399 (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 42,700), 12GB + 512GB மாடல் CNY 3,699 (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 46,000) மற்றும் 16GB + 512GB மாடல் CNY 3,899 (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 48,000) என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
சியோமி பேட் 8 மாடலின் 8GB + 128GB மாடல் CNY 2,199 (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 27,500) இல் தொடங்குகிறது. 8GB + 256GB மாடல் CNY 2,699 (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 27,700) மற்றும் 12GB + 256GB மாடல் CNY 2,799 (இந்திய மதிப்பில் ரூ. 30,600) விலையில் கிடைக்கிறது.