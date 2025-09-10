Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » தொழில்நுட்பம்அறிந்து கொள்ளுங்கள்

      அறிந்து கொள்ளுங்கள்

      அடுத்த வாரம் புது இயர்பட்ஸ் அறிமுகம் செய்யும் நத்திங்
      X

      அடுத்த வாரம் புது இயர்பட்ஸ் அறிமுகம் செய்யும் நத்திங்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Sept 2025 8:58 AM IST
      • இயர்பட்களில் ஸ்வைப் வால்யூம் கண்ட்ரோல்களை சேர்க்கப்படும் என்று தெரிகிறது.
      • வரும் வாரங்களில் இந்த மாடல் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் வெளியாகலாம்.

      நத்திங் நிறுவனத்தின் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் இயர்பட் மாடல் விரைவில் அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கிறது. அதன்படி வருகிற 18ஆம் தேதி நத்திங் இயர் (3) ட்ரூ வயர்லெஸ் (TWS) இயர்பட்கள் அறிமுகம் செய்வதாக நத்திங் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதற்காக நத்திங் வெளியிட்டுள்ள டீசரில் புதிய இயர்பட்கள் வளைந்த வடிவமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்பதை காட்டுகிறது.

      முன்னதாக இயர் (1) மற்றும் இயர் (2) மாடல்களுக்குப் பிறகு நத்திங் நிறுவனம் இயர் என்று பெயரிடும் திட்டத்திற்கு மாறியது, இப்போது நிறுவனம் பழைய படி பெயர்சூட்ட முடிவு செய்துள்ளது.

      "இயர்(4)-க்கு என்ற பெயருக்கு மாறுவது குழப்பத்தை மட்டுமே உருவாக்கும், குறிப்பாக புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு. எனவே மிகவும் தெளிவு மற்றும் நிலைத்தன்மையைக் கொண்டுவரும் தீர்வைக் கண்டறிந்தோம்," என்கிறார் குளோபல் ஸ்மார்ட் தயாரிப்புகள் சந்தைப்படுத்தல் தலைவர் ஆண்ட்ரூ.

      இயர் (3) பல உயர்நிலை ட்ரூ வயர்லெஸ் ஸ்டீரியோ (TWS) இயர்பட்களில் காணப்படும் தொழில்நுட்பமான டூயல்-டிரைவர் சிஸ்டம் வழங்கப்படுகிறது. மேம்பட்ட பேட்டரி ஆயுளுடன், மேம்படுத்தப்பட்ட ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் (ANC) மற்றும் மிகவும் இயற்கையான சவுண்ட் டிரான்ஸ்பேரன்ஸி மோட், உள்ளிட்ட அம்சங்கள் வழங்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.

      கேஸ் மற்றும் இயர்பட்ஸ் இரண்டிற்கும் அதன் தனித்துவமான வெளிப்படையான வடிவமைப்பை எதுவும் பராமரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. இயர்பட்களில் ஸ்வைப் வால்யூம் கண்ட்ரோல்களை சேர்க்கப்படும் என்று தெரிகிறது.

      புதிய இயர் (3) மாடல் செப்டம்பர் பிற்பகுதியில் அல்லது அக்டோபர் 2025 தொடக்கத்தில் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரும் வாரங்களில் இந்த மாடல் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் வெளியாகலாம்.

      Earbuds Nothing Nothing Ear இயர்பட்ஸ் நத்திங் நத்திங் இயர் 
      Next Story
      ×
        X