உலகின் முதல் ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்டோரை இந்தியாவில் திறக்கும் "நத்திங்"..!
லண்டனை தளமாகக் கொண்ட நுகர்வோர் தொழில்நுட்ப நிறுவனமான நத்திங், அதன் முதல் உலகளாவிய கடை இந்தியாவில் இருக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்தியது. இந்த அறிவிப்புடன், கடையின் தொழில்துறை வடிவமைப்பை குறிக்கும் டீசரை அந்நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது.
இந்தப் புதிய இடம், வாடிக்கையாளர்கள் நத்திங் நிறுவனத்தின் தயாரிப்புகள் மற்றும் வடிவமைப்புத் தத்துவத்தை நெருக்கமாக அனுபவிப்பதற்கு பிரத்யேக இடமாக செயல்படும் என்று நத்திங் நிறுவனம் கூறியது. இது பிராந்தியத்தில் ஆன்லைனில் இயக்கப்படும் விற்பனை மாதிரியிலிருந்து ஒரு மாற்றத்தை குறிக்கிறது.
டீசர் சிக்னேச்சர் அழகியலை வெளிப்படுத்துகிறது. புதிதாக வெளியிடப்பட்ட டீசர் படம், கடை முகப்பு பலகை அல்லது ஒரு முக்கிய உட்புற டிசைனை பற்றிய முதல் தோற்றத்தை வழங்குகிறது. 1:10 அளவில் "எலிவேஷன்" மற்றும் "பிளான்" காட்சிகளுடன் முழுமையான தொழில்நுட்ப கட்டிடக்கலை வரைபடமாக வழங்கப்படுகிறது - வடிவமைப்பு நிறுவனத்தின் வெளிப்படையான மற்றும் தொழில்துறை அடையாளத்துடன் ஒத்துப்போகிறது.
இந்திய சந்தையின் முக்கியத்துவம் இந்தியாவில் முதல் உலகளாவிய முதன்மை நிறுவனத்தை நிறுவுவதற்கான முடிவு, நத்திங்கின் வளர்ச்சி மூலோபாயத்தில் நாட்டின் மையப் பங்கை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.
இந்த நிறுவனம் ஏற்கனவே அதன் சாதனங்களை உள்ளூரில் உற்பத்தி செய்கிறது. இந்த சில்லறை விற்பனை விரிவாக்கம், உலகளாவிய மின்னணு நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் நேரடியாக நுகர்வோருக்கு அனுபத்தை கடத்தி செல்வதன் பரந்த போக்கை பிரதிபலிக்கிறது. இது வலுவான சமூக ஈடுபாட்டை உருவாக்குகிறது.