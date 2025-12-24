Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்உலகம்

      உலகம்

      இப்படியும் ஒரு ஆச்சரியம்- ஒரே நபருக்கு 2 முகம் காலை, மாலை மாறுகிறது
      X
      இந்தோனேசியா

      இப்படியும் ஒரு ஆச்சரியம்- ஒரே நபருக்கு 2 முகம் காலை, மாலை மாறுகிறது

      ByMaalaimalarMaalaimalar24 Dec 2025 10:55 AM IST
      • கண்கள் வீங்கி, தோல் இறுக்கமடைந்து, முகம் பல்லியைப் போல மாறியது.
      • காலையில் ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல தோற்றமளிக்கும் சூர்யா முராங், இரவில் விசித்திரமாக மாறுவார்.

      இந்தோனேசியாவில் உள்ள முராங் குடும்பத்தின் கதையை நீங்கள் அறிந்தால், நீங்கள் அதிர்ச்சியடைவீர்கள். முராங் குடும்ப உறுப்பினர்களின் முகங்கள் பகலில் ஒன்று, இரவில் மற்றொன்று என மாறுகின்றன. உள்ளூர்வாசிகள் அவற்றைப் பல்லிகளாகக் கருதுகிறார்கள்.

      இந்தோனேசியாவின் தொலைதூரப் பகுதியைச் சேர்ந்த சூர்யா முராங் என்ற மனிதர் 12 வயது வரை நன்றாக இருந்தார். இருப்பினும், அவருக்கு 12 வயது ஆன பிறகு, அவரிடம் விசித்திரமான மாற்றங்கள் ஏற்படத் தொடங்கின.

      அவரது முகபாவனைகள் மாறத் தொடங்கின. அவரது கண்கள் வீங்கி, தோல் இறுக்கமடைந்து, முகம் பல்லியைப் போல மாறியது.

      காலையில் ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல தோற்றமளிக்கும் சூர்யா முராங், இரவில் விசித்திரமாக மாறுவார்.

      இந்த நிலை சூர்யாவுக்கு மட்டுமல்ல. அவரது குழந்தைகளுக்கும் இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

      பல்லி முகம் 
      Next Story
      ×
        X