அமெரிக்காவில் ரசாயன வாயு கசிவு: 36 பேருக்கு மூச்சுத்திணறல்
- டேங்கர் லாரியில் இருந்து திடீரென ரசாயன வாயு கசிந்தது.
- இதனால் அப்பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாகக் காட்சி அளித்தது.
வாஷிங்டன்:
அமெரிக்காவின் ஓக்லஹோமா மாகாணம் வெதர்போர்டு நகரில் நட்சத்திர ஓட்டல் ஒன்று அமைந்துள்ளது.
இந்த ஓட்டலுக்குச் சொந்தமான வாகன நிறுத்துமிடத்தில் நின்று கொண்டிருந்த டேங்கர் லாரியில் இருந்து திடீரென ரசாயன வாயு கசிந்தது. இதனால் அந்தப் பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாகக் காட்சி அளித்தது.
இதையடுத்து அங்கிருந்தவர்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் மற்றும் கண் எரிச்சல் ஏற்பட்டன.
இதுகுறித்து மீட்புப் படையினருக்கு உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்பேரில் அவர்கள் அங்கு விரைந்ததும் மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்ட 36 பேரை மீட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
இந்தச் சம்பவத்தால் அங்கு வசிக்கும் நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டனர்.
