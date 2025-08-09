என் மலர்
காசாவின் துயரத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர மகாத்மா காந்தி, மார்ட்டின் லூதர் கிங் வாரிசுகள் கூட்டறிக்கை!
- வன்முறையை நான் எதிர்க்கிறேன். ஏனென்றால் அது நன்மை செய்வதாகத் தோன்றினால், அந்த நன்மை தற்காலிகமானது. அது செய்யும் தீமை நிரந்தரமானது.
- ஒருபோதும் திரும்பி வராத ஒரு குழந்தைக்காக எந்த பெற்றோரும் வலியில் காத்திருக்கக்கூடாது.
சுதந்திரத்திற்கான போராட்டத்தின் இரண்டு உலகளாவிய சின்னங்களான மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் மற்றும் மகாத்மா காந்தியின் பேரக்குழந்தைகள் காசாவுக்காக ஒரு கூட்டு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளனர்.
மார்ட்டின் லூதர் கிங் III ஒரு பிரபலமான அமெரிக்க சிவில் உரிமை செயல்பாட்டாளர். அவர் மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் மற்றும் கொரெட்டா ஸ்காட் கிங்கின் மூத்த மகன். ராஜ்மோகன் காந்தி ஒரு வரலாற்றாசிரியர். அவரது தந்தைவழி தாத்தா மகாத்மா காந்தி.
இந்த மாதம் 7 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், இருவரும் காசாவில் அமைதிக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றனர்.
"இன்று நாங்கள் டாக்டர் மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் மற்றும் மகாத்மா காந்தியின் வழித்தோன்றல்களாக மட்டுமல்லாமல், காசாவில் நடந்து வரும் மனிதாபிமான பேரழிவால் காயமடைந்த ஒரு மனித குடும்பத்தின் உறுப்பினர்களாகவும் பேசுகிறோம்.
வன்முறை, இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் வறுமையின் துயர புயலில் சிக்கிய அப்பாவி பொதுமக்களின், குறிப்பாககாசா குழந்தைகளின் அழுகை எங்கள் இதயங்களை கனமாக்குகிறது - மார்ட்டின் லூதர் கிங், மகாத்மா காந்தியின் வாரிசுகள் கூட்டறிக்கை
மேலும், பணயக்கைதிகளாக உள்ள அன்புக்குரியவர்களின் இஸ்ரேலிய குடும்பங்களின் ஆழ்ந்த வலியை நாங்கள் உணர்கிறோம். அவர்களின் வலி எங்களுடையது.
அந்த வேதனையில், மகாத்மா காந்தியின் வார்த்தைகளை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது: 'வன்முறையை நான் எதிர்க்கிறேன். ஏனென்றால் அது நன்மை செய்வதாகத் தோன்றினால், அந்த நன்மை தற்காலிகமானது. அது செய்யும் தீமை நிரந்தரமானது'
தொடர்ச்சியான வன்முறை நீதியைக் கொண்டுவராது. அது துன்பத்தை மட்டுமே அதிகரிக்கிறது' - இந்த உண்மையை நாங்கள் எதிரொலிக்கிறோம். மேலும் இரத்தக்களரிக்கு உடனடியாக முற்றுப்புள்ளி வைக்க அவசரமாகவும் அன்புடனும் அழைப்பு விடுக்கிறோம்.
அனைத்து பணயக்கைதிகளும் பாதுகாப்பாக விடுவிக்கப்பட வேண்டும். மனிதாபிமான உதவிகள் - உணவு, தண்ணீர், மருந்து - காசா மக்களை தடையின்றி அல்லது தாமதமின்றி சென்றடைய வேண்டும்.
காசாவின் குழந்தைகள் எங்கள் குழந்தைகள். பயத்திலும் அமைதியிலும் வைக்கப்பட்ட இஸ்ரேலிய பணயக்கைதிகள் எங்கள் குடும்பம்.
எந்தக் குழந்தையும் பசியை அறியக்கூடாது. ஒருபோதும் திரும்பி வராத ஒரு குழந்தைக்காக எந்த பெற்றோரும் வலியில் காத்திருக்கக்கூடாது. இந்தக் கொடுங்கனவு விரைவில் முடிவுக்கு வர வேண்டும்.
சர்வதேச சமூகம் கண்மூடித்தனமாக இருக்கக்கூடாது. உலக தலைவர்கள் சிவில் சமூகம் உடனடியாக செயல்பட வேண்டும் . நல்லிணக்கத்திற்கான பாதை நீண்டதாக இருக்கும். ஆனால் அது இரக்கம் மற்றும் ஒழுக்கத்தின் முதல் படிகளுடன் தொடங்குகிறது. பிரிவினை, வெறுப்பு மற்றும் விரக்தியைத் தாண்டி நாம் உயர முடியும்.
உறுதியான இதயங்களுடனும் திறந்த கரங்களுடனும், ஒரு நியாயமான அமைதி அவசியம் மட்டுமல்ல, சாத்தியமானதும் ஆகும்" என்று தெரிவித்துள்ளனர்.