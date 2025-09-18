Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 118.75 அடியாக குறைந்தது
      X
      சேலம்

      மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 118.75 அடியாக குறைந்தது

      ByMaalaimalarMaalaimalar18 Sept 2025 9:51 AM IST
      • அணைக்கு வினாடிக்கு 8 ஆயிரத்து 342 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டு இருந்தது.
      • தற்போது அணையில் 91.49 டி.எம்.சி. தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது.

      மேட்டூர்:

      கர்நாடகாவில் உள்ள காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்யும் மழையை பொறுத்து மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்தும், குறைந்தும் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. அதன் படி நீர்வரத்து அதிகரித்து மேட்டூர் அணை இந்தாண்டில் 6 முறை நிரம்பியது.

      இதற்கிடையே நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை குறைந்ததால் நீர்வரத்தும் குறைந்தது. ஆனாலும் மேட்டூர் அணையில் இருந்து நீர்வரத்தை விட அதிகளவில் காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருவதால் அணையின் நீர்மட்டமும் குறைந்து வருகிறது. இன்று காலை நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 118.75 அடியாக குறைந்து காணப்பட்டது.

      அணைக்கு வினாடிக்கு 8 ஆயிரத்து 342 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டு இருந்தது. அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு 15 ஆயிரம் கனஅடியும், கிழக்கு, மேற்கு கால்வாய் பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு 800 கனஅடி தண்ணீரும் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. தற்போது அணையில் 91.49 டி.எம்.சி. தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது.

      மேட்டூர் அணை Mettur Dam 
      Next Story
      ×
        X