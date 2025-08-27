Live
      மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 119.66 அடியாக குறைந்தது
      சேலம்

      ByMaalaimalarMaalaimalar27 Aug 2025 9:44 AM IST
      • அணைக்கு வினாடிக்கு 6 ஆயிரத்து 871 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டு இருந்தது.
      • அணையில் தற்போது 92.91 டி.எம்.சி. தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது.

      மேட்டூர்:

      மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்ததன் காரணமாக இந்தாண்டு அணை 5 முறை நிரம்பியது.

      இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக அணைக்கு நீர்வரத்தை விட அதிகளவில் காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டு வருவதால் அணையின் நீர்மட்டம் குறைந்து வருகிறது.

      இன்று காலை நிலவரப்படி அணையின் நீர்மட்டம் 119.66 அடியாக இருந்தது. அணைக்கு வினாடிக்கு 6 ஆயிரத்து 871 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டு இருந்தது. அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு 12 ஆயிரம் கனஅடி தண்ணீரும், கிழக்கு, மேற்கு கால்வாய் பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு 850 கனஅடி தண்ணீரும் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. அணையில் தற்போது 92.91 டி.எம்.சி. தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது.

