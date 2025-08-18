Live
      மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
      சேலம்

      ByMaalaimalarMaalaimalar18 Aug 2025 12:12 PM IST
      • மேட்டூர் அணைக்கு நேற்று வினாடிக்கு 6 ஆயிரத்து 223 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டு இருந்தது.
      • தற்போது அணையில் 89.63 டி.எம்.சி. தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது.

      மேட்டூர்:

      மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் இன்று காலை நிலவரப்படி 117.56 அடியாக இருந்தது. அணைக்கு நேற்று வினாடிக்கு 6 ஆயிரத்து 223 கனஅடி தண்ணீர் வந்து கொண்டு இருந்த நிலையில் அது இன்று வினாடிக்கு 7 ஆயிரத்து 382 கனஅடியாக அதிகரித்து காணப்படுகிறது.

      அணையில் இருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு 22 ஆயிரம் கனஅடியும், கிழக்கு, மேற்கு கால்வாய் பாசனத்துக்கு வினாடிக்கு 500 கனஅடி தண்ணீரும் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. தற்போது அணையில் 89.63 டி.எம்.சி. தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது.

