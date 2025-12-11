என் மலர்
உதவிப்பேராசிரியர் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு!
- தேர்வு டிசம்பர் 20-ம் தேதி நடத்தப்பட இருந்த நிலையில், டிசம்பர் 27-ம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
- தேர்வு மையங்கள் மாற்றம் சார்ந்த கோரிக்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது
தமிழ்நாடு அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளுக்கான உதவிப்பேராசிரியர் 2025 தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள 2,708 உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் தேர்வு டிசம்பர் 20-ம் தேதி நடத்தப்பட இருந்த நிலையில், டிசம்பர் 27-ம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இத்தேர்வு 38 மாவட்டங்களிலும் 195 மையங்களில் நடைபெற உள்ளது.
இந்நிலையில் இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பித்த தேர்வர்களுக்கு நுழைவுச் சீட்டு (Hall Ticket) ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய இணையதளத்தில் (https://www.trb.tn.gov.in/) பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தேர்வர்கள் தங்களது User id மற்றும் கடவுச் சொல் (Password) ஆகியவற்றை உள்ளீடு செய்து தங்களுக்குரிய நுழைவுச் சீட்டினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
நுழைவுச் சீட்டு பதிவிறக்கம் செய்வதில் ஏற்படும் இடர்பாடு மற்றும் அதன் தொடர்பான ஐயங்களுக்கு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள குறை தீர்க்கும் மையத்தை தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் எனவும் தேர்வு மையங்கள் மாற்றம் சார்ந்த கோரிக்கைகள் எக்காரணம் கொண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது எனவும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.