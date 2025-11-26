Live
      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      சென்யார் புயல் உருவானது - தமிழகத்திற்கு பாதிப்பா?
      சென்னை

      சென்யார் புயல் உருவானது - தமிழகத்திற்கு பாதிப்பா?

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்26 Nov 2025 9:29 AM IST
      • மலாக்கா ஜல சந்தி, தெற்கு அந்தமானை ஒட்டிய கடல் பகுதியில் சென்யார் புயல் உருவானது.
      • இன்று காலை 5.30 மணியளவில் சென்யார் புயல் உருவானது.

      இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

      * மலாக்கா ஜல சந்தி, தெற்கு அந்தமானை ஒட்டிய கடல் பகுதியில் சென்யார் புயல் உருவானது.

      * சென்யார் புயல் இன்று காலை 5.30 மணியளவில் உருவானது.

      * அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் புயலின் தீவிரத்தை தக்கவைத்து பின்னர் படிப்படியாக வலுவிழக்கும்.

      * சென்யார் புயலால் தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது.

      இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

      IMD இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் 
