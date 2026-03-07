Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » செய்திகள்தமிழ்நாடு செய்திகள்

      தமிழ்நாடு செய்திகள்

      அதிமுக இப்போது அபகரிப்பு திமுக-வாக மாறியுள்ளது: மதுரையில் ஓ. பன்னீர் செல்வம் பேச்சு
      X

      அதிமுக இப்போது அபகரிப்பு திமுக-வாக மாறியுள்ளது: மதுரையில் ஓ. பன்னீர் செல்வம் பேச்சு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்7 March 2026 6:23 PM IST
      • தாய்க்கழகமான திமுக-வில் தாயுள்ளத்தோடு இணைத்துக் கொண்ட முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு நன்றி.
      • 50 ஆண்டு கால அரசியல் வாழ்க்கையில் கொள்கைக்கு நேர்மையாக, மனசாட்சியுடன் பணியாற்றினேன்.

      முதல்- அமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் ஓ. பன்னீர் செல்வம் ஆதரவாளர்கள் தி.மு.க.வில் இணையும் விழா மதுரை திருமங்கலத்தில் இன்று மாலை பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது.

      இந்த விழாவில் ஓ. பன்னீர் செல்வம் பேசும்போது கூறியதாவது:-

      * தாய்க்கழகமான திமுக-வில் தாயுள்ளத்தோடு இணைத்துக் கொண்ட முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு நன்றி.

      * 50 ஆண்டு கால அரசியல் வாழ்க்கையில் கொள்கைக்கு நேர்மையாக, மனசாட்சியுடன் பணியாற்றினேன்.

      * கட்சி நலனை கருத்தில் கொண்டு என் கடமையை ஆற்றி வந்தேன்.

      * அதிமுக இப்போது 'அபகரிப்பு திமுக'வாக மாறியுள்ளது.

      * அண்ணா தந்த சமூக நீதிக்கு எதிராக செயல்பட்டு வருகிறது.

      இவ்வாறு ஓ. பன்னீர் செல்வம் பேசினார்.

      ஓ. பன்னீர் செல்வம் 
      Next Story
      ×
        X