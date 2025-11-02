Live
      ஹைலோ ஓபன் பேட்மிண்டன்: அரையிறுதியில் உன்னதி ஹுடா அதிர்ச்சி தோல்வி
      ஜெர்மனி

      ஹைலோ ஓபன் பேட்மிண்டன்: அரையிறுதியில் உன்னதி ஹுடா அதிர்ச்சி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்2 Nov 2025 6:14 PM IST
      • ஹைலோ ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஜெர்​மனி​யில் நடை​பெற்று வருகிறது.
      • இந்தியாவின் உன்னதி ஹுடா அரையிறுதியில் தோல்வி அடைந்தார்.

      பெர்லின்:

      ஹைலோ ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஜெர்மனியில் நடைபெற்று வருகிறது.

      பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதியில் இந்தியாவின் உன்னதி ஹுடா, இந்தோனேசியாவின் புத்ரி குசுமா உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய இந்தோனேசிய வீராங்கனை 21-7, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      இதன்மூலம் இந்தியாவின் உன்னதி ஹுடா தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

