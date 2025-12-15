என் மலர்
விளையாட்டு
மாநில ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்: தங்கம் வென்ற சென்னை மாணவி
- மாநில அளவிலான ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் போட்டி சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள எஸ்.டி.ஏ.டி. நீச்சல் வளாகத்தில் இரு நாட்கள் நடந்தது.
- 7 வயதான மணிகா பவன் ராஜாஜி வித்யாஷரம் பள்ளியில் படித்து வருகிறார்.
சென்னை:
தமிழ்நாடு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் சங்கம் சார்பில் மாநில அளவிலான ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் போட்டி சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள எஸ்.டி.ஏ.டி. நீச்சல் வளாகத்தில் இரு நாட்கள் நடந்தது.
இதில் 8 வயதுக்கு உட்பட்ட சிறுமிகள் பிரிவில் சென்னை மாணவி மணிகா தன்டோல், பீம் பிரிவில் தங்கப்பதக்கமும், புளோர் பிரிவில் வெள்ளிப்பதக்கமும் வென்றார். 7 வயதான மணிகா பவன் ராஜாஜி வித்யாஷரம் பள்ளியில் படித்து வருகிறார்.
Next Story