Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: காலிறுதியில் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி தோல்வி
      X
      ஆஸ்திரேலியா

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: காலிறுதியில் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்21 Nov 2025 10:39 PM IST
      • ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சிட்னியில் நடந்து வருகிறது.
      • காலிறுதியில் இந்தியாவின் சாத்விக் சிராக் ஜோடி தோல்வி அடைந்தது.

      சிட்னி:

      ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சிட்னியில் நடந்து வருகிறது.

      ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் காலிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி, இந்தோனேசியாவின் பஜர் அல்பியான் - பிக்ரி ஜோடி உடன் மோதியது.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய இந்தோனேசிய ஜோடி 21-19, 21-15 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது. இதனால் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி தொடரில் இருந்து வெளியேறியது.

      Australian Open Badminton Satwik Chirag Pair ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் சாத்விக் சிராக் ஜோடி 
      Next Story
      ×
        X