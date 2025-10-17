என் மலர்tooltip icon
      டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது சாத்விக் சிராக் ஜோடி
      டென்மார்க்

      டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது சாத்விக் சிராக் ஜோடி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Oct 2025 10:07 PM IST
      • டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் டென்மார்க்கில் நடந்து வருகிறது.
      • இந்தியாவின் சாத்விக் சிராக் ஜோடி காலிறுதி சுற்றில் வெற்றி பெற்றது.

      கோபன்ஹேகன்:

      டென்மார்க்கின் ஓடன்ஸ் நகரில் டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்தத் தொடரில் ஆடவருக்கான இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி, இந்தோனேசியாவின் ரியான் ஆர்டினோ-ரஹ்மத் ஹிதயத் ஜோடியுடன் மோதியது.

      இதில் அதிரடியாக ஆடிய சாத்விக் சிராக் ஜோடி 21-15, 18-21, 21-16 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

      Denmark Open Satwik Chirag Pair டென்மார்க் ஓபன் பேட்மிண்டன் சாத்விக் சிராக் ஜோடி 
