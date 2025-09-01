என் மலர்
புரோ கபடி லீக்: பாட்னா பைரட்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது உ.பி.யோத்தாஸ்
விசாகப்பட்டினம்:
12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 12-வது புரோ கபடி லீக் போட்டி விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்து வருகிறது. இதில் இன்று நடந்த ஒரு ஆட்டத்தில் பாட்னா பைரட்ஸ்- உ.பி. யோத்தாஸ் அணிகள் மோதின.
இதில் முதலில் பாட்னா அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. பின்னர் உ.பி.யோத்தாஸ் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. இதனால் பரபரப்பாக சென்ற இந்த ஆட்டத்தில் உ.பி.யோத்தாஸ் 34- 31 என்ற கணக்கில் வெற்றி த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
உ.பி.யோத்தாஸ் தரப்பில் ககன் கவுடா 7 புள்ளிகளை கைப்பற்றினார்.
