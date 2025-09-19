என் மலர்
புரோ கபடி லீக்: பழிதீர்த்த தெலுங்கு டைட்டன்ஸ்.. தமிழ் தலைவாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி
12-வது புரோ கபடி லீக் போட்டி தொடர் நடந்து வருகிறது. 12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இத்தொடரில் 2-ம் கட்ட ஆட்டங்கள் ஜெய்ப்பூரில் நடந்து வருகிறது.
இன்று இரவு நடந்த லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ் தலைவாஸ் - தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதின.
ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலிருந்தே டைட்டன்ஸ் அணி ஆதிக்கம் செலுத்தியது. முதல் பாதி முடிவில் டைட்டன்ஸ் அணி 22-10 என வலுவான நிலையில் இருந்தது. இரண்டாவது பாதியிலும் டைட்டன்ஸ் அணியின் ஆதிக்கமே தொடர்ந்தது.
இறுதியில் 43-29 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி தமிழ் தலைவாஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.
முன்னதாக நடப்பு தொடரில் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக தொடங்கிய தமிழ் தலைவாஸ் அந்த அணியை 38-35 என்கிற புள்ளிகள் கணக்கில் வீழ்த்தியது.
இந்நிலையில் தற்போதைய வெற்றியின் மூலம் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி சீசனின் முதல் தோல்விக்கு பழிவாங்கியது.