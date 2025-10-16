Live
      புரோ கபடி லீக்: பெங்களூரு-பாட்னா இன்று மோதல்
      புரோ கபடி லீக்: பெங்களூரு-பாட்னா இன்று மோதல்

      ByMaalaimalarMaalaimalar16 Oct 2025 11:44 AM IST
      • புரோ கபடி ‘லீக்’கின் 4-வது மற்றும் கடைசி கட்ட ‘லீக்’ ஆட்டங்கள் டெல்லியில் நடைபெற்று வருகிறது.
      • டெல்லி, புனே அணிகள் மட்டுமே இதுவரை பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்று உள்ளன.

      புதுடெல்லி:

      புரோ கபடி 'லீக்'கின் 4-வது மற்றும் கடைசி கட்ட 'லீக்' ஆட்டங்கள் டெல்லியில் நடைபெற்று வருகிறது. இன்றும் 3 ஆட்டங்கள் நடக்கிறது. பெங்களூரு புல்ஸ்-பாட்னா பைரேட்ஸ் (இரவு 7.30 மணி), தெலுங்கு டைட்டன்ஸ்-மும்பை (8.30 மணி), உ.பி. யோதாஸ்- அரியானா ஸ்டீலர்ஸ்-(9.30 மணி) அணிகள் மோதுகின்றன.

      டெல்லி, புனே அணிகள் மட்டுமே இதுவரை பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்று உள்ளன. இன்னும் 6 அணி கள் தகுதி பெற வேண்டும்.

