புரோ கபடி லீக்: பெங்களூரு-பாட்னா இன்று மோதல்
புதுடெல்லி:
புரோ கபடி 'லீக்'கின் 4-வது மற்றும் கடைசி கட்ட 'லீக்' ஆட்டங்கள் டெல்லியில் நடைபெற்று வருகிறது. இன்றும் 3 ஆட்டங்கள் நடக்கிறது. பெங்களூரு புல்ஸ்-பாட்னா பைரேட்ஸ் (இரவு 7.30 மணி), தெலுங்கு டைட்டன்ஸ்-மும்பை (8.30 மணி), உ.பி. யோதாஸ்- அரியானா ஸ்டீலர்ஸ்-(9.30 மணி) அணிகள் மோதுகின்றன.
டெல்லி, புனே அணிகள் மட்டுமே இதுவரை பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்று உள்ளன. இன்னும் 6 அணி கள் தகுதி பெற வேண்டும்.
