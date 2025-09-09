Live
      தேசிய வாள்வீச்சு சாம்பியன்ஷிப்: வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீராங்கனை
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Sept 2025 10:39 AM IST
      • உத்தரகாண்டில் தேசிய வாள்வீச்சு சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்றது.
      • இந்த பொட்டியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 16 வயது வீராங்கனை வெண்கலம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

      உத்தரகாண்டில் தேசிய வாள்வீச்சு சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்றது. இந்த பொட்டியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 16 வயது வீராங்கனை பிளெஸ்ஸிலா ஏ சங்மா வெண்கலம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

      தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் கீழ் இயங்கும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கான விடுதி வீரர் வாள்வீச்சு போட்டியில் பெரும் முதல் பதக்கம் இதுவாகும்.

      National Fencing Championship தேசிய வாள்வீச்சு சாம்பியன்ஷிப் 
