      ஹாங்காங்

      ஹாங்காங் ஓபன்: இறுதிப்போட்டியில் லக்ஷயா சென் தோல்வி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்14 Sept 2025 10:02 PM IST
      • ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடந்தது.
      • இந்தியாவின் லக்‌ஷயா சென் இறுதிச்சுற்றில் தோல்வி அடைந்தார்.

      ஹாங்காங்:

      ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், சீனாவின் லீ ஷிபெங் உடன் மோதினார்.

      இதில் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக ஆடிய லீ ஷிபெங் 21-15, 21-12 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். லக்ஷயா சென் இறுதிப்போட்டியில் தோல்வி அடைந்து 2வது இடம் பிடித்தார்.

