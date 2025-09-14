என் மலர்
ஹாங்காங் ஓபன்: இறுதிப்போட்டியில் லக்ஷயா சென் தோல்வி
- ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடந்தது.
- இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் இறுதிச்சுற்றில் தோல்வி அடைந்தார்.
ஹாங்காங்:
ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், சீனாவின் லீ ஷிபெங் உடன் மோதினார்.
இதில் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக ஆடிய லீ ஷிபெங் 21-15, 21-12 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். லக்ஷயா சென் இறுதிப்போட்டியில் தோல்வி அடைந்து 2வது இடம் பிடித்தார்.
