Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      ஹாங்காங் ஓபன்: லக்ஷயா சென், ஆயுஷ் ஷெட்டி காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
      X
      ஹாங்காங்

      ஹாங்காங் ஓபன்: லக்ஷயா சென், ஆயுஷ் ஷெட்டி காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்11 Sept 2025 10:08 PM IST
      • ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடந்து வருகிறது.
      • இதில் இந்தியாவின் லக்‌ஷயா சென் 2வது சுற்றில் வெற்றி பெற்றார்.

      ஹாங்காங்:

      ஹாங்காங் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஹாங்காங்கில் நடைபெற்று வருகிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், சக வீரரான எச்.எஸ்.பிரனாய் உடன் மோதினார்.

      இதில் பிரனாய் முதல் செட்டை 21-15 என கைப்பற்றினார். இதில் சுதாரித்துக் கொண்டு அதிரடியாக ஆடிய லக்ஷயா சென் அடுத்த இரு செட்களை 21-18, 21-10 என வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-19, 12-21, 21-14 என்ற செட் கணக்கில் ஜப்பான் வீரரை வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

      நாளை நடைபெறும் காலிறுதியில் லக்ஷயா சென், ஆயுஷ் ஷெட்டி மோதுகின்றனர்.

      Hong Kong Open Lakshya Sen Ayush Shetty ஹாங்காங் ஓபன் லக்‌ஷயா சென் ஆயுஷ் ஷெட்டி 
      Next Story
      ×
        X