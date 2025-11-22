என் மலர்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன்: இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார் லக்ஷயா சென்
- அரையிறுதியில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் வெற்றி பெற்றார்.
சிட்னி:
ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் சிட்னியில் நடந்து வருகிறது.
ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் அரையிறுதி சுற்றில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், தைவானின் சூ டின்-சென் உடன் மோதினார்.
இதில் முதல் செட்டை 17-21 என இழந்த லக்ஷயா சென் அதிரடியாக ஆடி அடுத்த இரு செட்களை 24-22, 21-15 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தினார்.
நாளை நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் லக்ஷயா சென், ஜப்பானின் யூஷி டனகா உடன் மோதுகிறார்.
