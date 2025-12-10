என் மலர்
விளையாட்டு
ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஆக்கியில் மகுடம் சூடப்போவது யார்?- இறுதிப்போட்டியில் ஜெர்மனி-ஸ்பெயின் இன்று பலப்பரீட்சை
- இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 10 முறை நேருக்கு நேர் மோதி உள்ளன.
- 6-ல் ஜெர்மனியும், ஒன்றில் ஸ்பெயினும் வெற்றி பெற்றன. 3 ஆட்டங்கள் டிராவில் முடிந்தது.
14-வது ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஆக்கி தொடர் (21 வயதுக்கு உட்பட்டோர்) சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஸ்டேடியத்தில் நடந்து வருகிறது. கடந்த 28-ந் தேதி தொடங்கிய இந்த போட்டி இறுதி கட்டத்தை எட்டி விட்டது.
இதில் இன்றுஇரவு 8 மணிக்கு நடைபெறும் சாம்பியன் கோப்பைக்கான இறுதிப்போட்டியில் 'நம்பர் ஒன்' அணியான ஜெர்மனி, 4-ம் நிலை அணியான ஸ்பெயினை எதிர்கொள்கிறது.
7 முறை சாம்பியனான ஜெர்மனி அணி லீக் சுற்றில் தென்ஆப்பிரிக்கா, கனடா, அயர்லாந்தையும், கால்இறுதியில் பெனால்டி ஷூட்டில் 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்சையும், அரைஇறுதியில் 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் இந்தியாவையும் தோற்கடித்து 10-வது முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி இருக்கிறது.
ஸ்பெயின் அணி லீக் சுற்றில் எகிப்து, பெல்ஜியம், நமிபியாவையும், கால்இறுதியில் 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் நியூசிலாந்தையும், அரைஇறுதியில் 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜென்டினாவையும் வீழ்த்தி முதல்முறையாக இறுதிப்போட்டிக்குள் கால் பதித்துள்ளது.
இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 10 முறை நேருக்கு நேர் மோதி உள்ளன. இதில் 6-ல் ஜெர்மனியும், ஒன்றில் ஸ்பெயினும் வெற்றி பெற்றன. 3 ஆட்டங்கள் டிராவில் முடிந்தது.
மொத்தத்தில் உலகக் கோப்பையை 8-வது முறையாக கைப்பற்றி தனது ஆதிக்கத்தை நிலை நாட்ட ஜெர்மனியும், முதல்முறையாக கோப்பையை கையில் ஏந்த ஸ்பெயினும் வரிந்து கட்டுவதால் பரபரப்புக்கு பஞ்சமிருக்காது.
முன்னதாக மாலை 5.30 மணிக்கு நடைபெறும் வெண்கலப்பதக்கத்துக்கான ஆட்டத்தில் ரோகித் தலைமையிலான இந்திய அணி, அர்ஜென்டினாவை சந்திக்கிறது. 2 முறை சாம்பியனான இந்தியா உள்ளூரில் நடைபெறும் இந்த போட்டியில் வெறுங்கையுடன் வெளியேறாமல் குறைந்தபட்சம் ஒரு பதக்கத்துடன் நிறைவு செய்ய போராடும். ஆனால் சமபலம் வாய்ந்த அர்ஜென்டினாவும் கடும் சவால் அளிக்கும் என்பதால் இந்த ஆட்டத்தில் அனல் பறக்கும் என்று நம்பலாம்.
போட்டி குறித்து இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்ரீஜேஷ் கூறுகையில், 'ஜெர்மனிக்கு எதிரான அரைஇறுதியில் எங்களது திட்டங்களை சரியாக செயல்படுத்த முடியவில்லை. எங்களுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தவில்லை. ஆனால் எதிரணிக்கு தொடக்கத்தில் இருந்தே எளிதாக கோல் அடிக்கும் வாய்ப்புகளை வழங்கி தவறிழைத்து விட்டோம். நாங்கள் முதலில் தற்காப்பு ஆட்டத்தில் கவனம் செலுத்திவிட்டு, பிறகு தாக்குதலை தொடுத்து கோலுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி இருக்க வேண்டும். முந்தைய தவறுகளை திருத்தி கொண்டு அர்ஜென்டினாவுக்கு எதிராக சிறப்பாக செயல்பட்டு வெண்கலப்பதக்கத்தை வெல்ல முயற்சிப்போம்' என்றார்.
7-வது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில் பிரான்ஸ்-நியூசிலாந்து (பகல் 12.30 மணி), 5-வது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில் பெல்ஜியம்-நெதர்லாந்து (பிற்பகல் 3 மணி) அணிகள் மோதுகின்றன.
இதற்கிடையே சென்னையில் நேற்று நடந்த 15-வது இடத்தை நிர்ணயிப்பதற்கான ஆட்டத்தில் சிலி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் சுவிட்சர்லாந்தை வீழ்த்தி 15-வது இடத்தை சொந்தமாக்கியது. சுவிட்சர்லாந்து 16-வது இடம் பெற்றது.
13-வது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில் மலேசியா- ஜப்பான் அணிகள் சந்தித்தன. விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டம் 1-1 என்ற கோல் கணக்கில் சமனில் முடிவடைந்ததால் வெற்றியை நிர்ணயிக்க பெனால்டி ஷூட்-அவுட் கடைபிடிக்கப்பட்டது. இதில் மலேசியா 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஜப்பானை பதம் பார்த்தது.
11-வது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலிய அணி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் தென்ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்தியது.