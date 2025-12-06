என் மலர்
2026 FIFA கால்பந்து உலக கோப்பை: குரூப்புக்கான அட்டவணை வெளியீடு
- மெஸ்ஸியின் அர்ஜெண்டினா குரூப் J-வில் இடம் பெற்றுள்ளது.
- ரொனால்டோவின் போர்ச்சுகல் குரூப் K-வில் இடம் பெற்றுள்ளது.
உலக கோப்பை கால்பந்து போட்டி அடுத்த ஆண்டு (2026) ஜூன் 11-ந்தேதி முதல் ஜூலை 19-ந்தேதி வரை கனடா, மெக்சிகோ, அமெரிக்கா ஆகிய 3 நாடுகளில் நடக்கிறது. இதில் 48 நாடுகள் பங்கேற்கின்றன. 2022-ம் ஆண்டு போட்டியை விட 16 அணிகள் கூடுதலாகும்.
இந்நிலையில் உலக கோப்பை கால்பந்து பிரிவுகள் பிரிக்கப்பட்டு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மெஸ்ஸியின் அர்ஜெண்டினா குரூப் J-விலும், ரொனால்டோவின் போர்ச்சுகல் குரூப் K-விலும் இடம் பெற்றுள்ளன.
