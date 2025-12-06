Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      2026 FIFA கால்பந்து உலக கோப்பை: குரூப்புக்கான அட்டவணை வெளியீடு
      X

      2026 FIFA கால்பந்து உலக கோப்பை: குரூப்புக்கான அட்டவணை வெளியீடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்6 Dec 2025 4:50 PM IST
      • மெஸ்ஸியின் அர்ஜெண்டினா குரூப் J-வில் இடம் பெற்றுள்ளது.
      • ரொனால்டோவின் போர்ச்சுகல் குரூப் K-வில் இடம் பெற்றுள்ளது.

      உலக கோப்பை கால்பந்து போட்டி அடுத்த ஆண்டு (2026) ஜூன் 11-ந்தேதி முதல் ஜூலை 19-ந்தேதி வரை கனடா, மெக்சிகோ, அமெரிக்கா ஆகிய 3 நாடுகளில் நடக்கிறது. இதில் 48 நாடுகள் பங்கேற்கின்றன. 2022-ம் ஆண்டு போட்டியை விட 16 அணிகள் கூடுதலாகும்.

      இந்நிலையில் உலக கோப்பை கால்பந்து பிரிவுகள் பிரிக்கப்பட்டு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மெஸ்ஸியின் அர்ஜெண்டினா குரூப் J-விலும், ரொனால்டோவின் போர்ச்சுகல் குரூப் K-விலும் இடம் பெற்றுள்ளன.

      World Cup Football 2026 உலக கோப்பை கால்பந்து 2026 
      Next Story
      ×
        X