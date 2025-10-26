என் மலர்
விளையாட்டு
இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன்: இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்தார் தேவியா சிஹாக்
- ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெற்ற மலேசியாக சர்வதேச சேலஞ்ச் பட்டத்தை வென்றார்.
- கடந்த ஆண்டு இரண்டு தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார்.
இந்தோனேசியா மாஸ்டர்ஸ் சூப்பர் 100 பேட்மிண்டன் போட்டி ஜகர்த்தாவில் நடைபெற்றது. இதில் இந்திய வீராங்கனை தேவிகா சிஹாக், ஜப்பானைச் சேர்ந்த நோசோமி ஒகுஹாராவை எதிர்கொண்டார்.
இதில் அரியானாவைச் சேர்ந்த 20 வயதான தேவிகா சிஹாக், 11-21, 9-21 என நேரம் கேம் கணக்கில் தொல்வியடைந்து சாம்பியன் பட்டம் வாய்ப்பை இழந்தார். அவர் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெற்ற மலேசியா சர்வதேச சேலஞ்ச் பட்டத்தை வென்றார்.
இளம் வீராங்கனையான தேவிகா சிஹாக், கடந்த ஆண்டு சுவிட்சர்லாந்த ஓபன், போர்ச்சுக்கல் இன்டர்நேசனல் டைட்டிலை வென்றுள்ளார். எஸ்தோனியா சர்வதேச மற்றும் நெதர்லாந்து சர்வதேச போட்டிகளில் 2ஆவது இடம் பிடித்தார்.
