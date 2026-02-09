என் மலர்tooltip icon
      அஜர்பைஜான் சர்வதேச பேட்மிண்டன்: சாம்பிய பட்டம் வென்றார் தேவிகா சிஹாக்
      அசர்பைஜான்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்9 Feb 2026 12:57 AM IST
      • அஜர்பைஜான் சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடர் அந்நாட்டு தலைநகர் பாகுவில் நடைபெற்றது.
      • இந்திய வீராங்கனை தேவிகா சிஹாக் இறுதிப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றார்.

      பாகு:

      அஜர்பைஜான் சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடர் அந்நாட்டு தலைநகர் பாகுவில் நடைபெற்றது.

      இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவின் தேவிகா சிஹாக், சக நாட்டு வீராங்கனை நவ்யா கந்தேரி உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய தேவிகா சிஹாக் 21-10, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.

      தேவிகா சிஹாக் கடந்த வாரம் தாய்லாந்து ஓபன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

