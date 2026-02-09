என் மலர்
விளையாட்டு
அஜர்பைஜான் சர்வதேச பேட்மிண்டன்: சாம்பிய பட்டம் வென்றார் தேவிகா சிஹாக்
- அஜர்பைஜான் சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடர் அந்நாட்டு தலைநகர் பாகுவில் நடைபெற்றது.
- இந்திய வீராங்கனை தேவிகா சிஹாக் இறுதிப்போட்டியில் வெற்றி பெற்றார்.
பாகு:
அஜர்பைஜான் சர்வதேச பேட்மிண்டன் தொடர் அந்நாட்டு தலைநகர் பாகுவில் நடைபெற்றது.
இதில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவின் தேவிகா சிஹாக், சக நாட்டு வீராங்கனை நவ்யா கந்தேரி உடன் மோதினார்.
இதில் சிறப்பாக ஆடிய தேவிகா சிஹாக் 21-10, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் வென்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
தேவிகா சிஹாக் கடந்த வாரம் தாய்லாந்து ஓபன் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Next Story