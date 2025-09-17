Live
என் மலர்tooltip icon
      முகப்பு » விளையாட்டு

      விளையாட்டு

      புரோ கபடி லீக்: தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது தபாங் டெல்லி
      X
      ராஜஸ்தான்

      புரோ கபடி லீக்: தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது தபாங் டெல்லி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்17 Sept 2025 9:15 PM IST
      • புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.
      • தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணியை தபாங் டெல்லி அணி வீழ்த்தியது.

      ஜெய்ப்பூர்:

      12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்நிலையில், இன்று இரவு 8 மணிக்கு நடந்த முதல் ஆட்டத்தில் தபாங் டெல்லி, தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதின.

      ஆரம்பம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் மாறி மாறி புள்ளிகள் எடுத்தனர். இதனால் ஆட்டம் விறுவிறுப்பாக சென்றது.

      இறுதியில், சிறப்பாக ஆடிய தபாங் டெல்லி அணி 33-29 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தெலுகு டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் தபாங் டெல்லி அணி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியது. டெல்லி தான் ஆடிய 6 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

      PKL Dabang Delhi புரோ கபடி லீக் தபாங் டெல்லி 
      Next Story
      ×
        X