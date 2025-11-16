என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு எதிராக முதல் டெஸ்ட்: 7 ரன்களில் நியூசிலாந்து த்ரில் வெற்றி
- நியூசிலாந்து முதலில் விளையாடி 269 ரன்கள் விளாசியது.
- வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியால் 262 ரன்கள் மட்டுமே அடிக்க முடிந்தது.
நியூசிலாந்து- வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெற்றது. முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து டேரில் மிட்செல் சதத்தால் (119) 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 269 ரன்கள் குவித்தது. தொடக்க வீரர் கான்வே 49 ரன்களும், பிரேஸ்வெல் 35 ரன்களும் சேர்த்தனர்.
பின்னர் 270 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் களம் இறங்கியது. தொடக்க வீரர் ஜான் கேம்பல் 4 ரன்களிலும், அதானஸ் 29 ரன்களும், அடுத்து வந்த கீசி கார்ட்டி 32 ரன்களும் எடுத்து வெளியேறினர்.
ரூதர்போர்டு 55 ரன்கள் விளாசினார். 7-வது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த கிரீவ்ஸ் மற்றும் ரொமாரியோ ஷெஃபர்டு அதிரடி ஆட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு கடைசி 2 ஓவரில் 32 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. 49ஆவது ஓவரில் 12 ரன்கள் அடித்தது. கடைசி ஓவரில் 20 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. ஆனால் டஃபி வீசிய அந்த ஓவரில் 12 ரன்கள் மட்டுமே அடிக்க முடிந்தது. இதனால் 7 ரன் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து த்ரில் வெற்றி பெற்றது. கிரீவ்ஸ் 24 பந்தில் 38 ரன்கள் எடுத்தும், ஷெஃபர்டு 19 பந்தில் 26 ரன்கள் எடுத்தும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர்.
சதம் விளாசிய டேரில் மிட்செல் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார். 3 போட்டிகள் கொண்ட இந்த தொடரின் 2ஆவது போட்டி நேப்பியரில் வருகிற 19-ந்தேதி நடக்கிறது.