கோவாவில் லெஜெண்ட்ஸ் ப்ரோ டி20 லீக்: மைக்கேல் கிளார்க்கிற்கு முக்கிய பொறுப்பு
- ஹர்பஜன் சிங், டேல் ஸ்டெயின், ஷேன் வாட்சன், ஷிகர் தவான் ஆகியோர் தலைமை தாங்க உள்ளனர்.
- 6 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த லீக் அடுத்த வருடம் ஜனவரி மாதம் தொடங்குகிறது.
கோவாவில் லெஜெண்ட்ஸ் ப்ரோ டி20 லீக் அடுத்த வருடம் ஜனவரி 26-ந்தேதி முதல் பிப்ரவரி 4-ந்தேதி வரை நடைபெற இருக்கிறது. இதில் 6 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. ஹர்பஜன் சிங், டேல் ஸ்டெயின், ஷேன் வாட்சன், ஷிகர் தவான் ஆகியோர் தலைமை தாங்க உள்ளனர்.
மொத்தம் 90 வீரர்கள் விளையாட இருக்கின்றனர். இந்த லீக்கின் கமிஷனராக மைக்கேல் கிளார்க் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கிரிக்கெட்டின் மிகப்பெரிய நாடாக விளங்கும் இந்தியா, எனக்குள் மிகப்பெரிய இடத்தை பிடித்துள்ளது. ரசிகர்களின் பேரார்வம், பெருமை, இந்த லீக்கில் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் பாக்கியம், பழைய நன்பர்களுடன் மீண்டும் இணையும் வாய்ப்பு உண்மையிலான சிறப்பை உருவாக்கும்.
இந்தப் புதிய பதவியில் லெஜண்ட்ஸ் புரோ டி20 லீக்கின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதில் நான் மிகவும் உற்சாகமாக இருக்கிறேன் என மைக்கேல் கிளார்க் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த லீக் எஸ்.ஜி. குரூப்பால் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது.