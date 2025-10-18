என் மலர்
கிரிக்கெட் (Cricket)
முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட்: வெஸ்ட் இண்டீசை 133-ல் சுருட்டி வங்கதேசம் அபார வெற்றி
- முதலில் விளையாடிய வங்கதேசம் 207 ரன்கள் எடுத்து ஆல்அவுட் ஆனது.
- வங்கதேச பந்து வீச்சாளர் ஹொசைன் 6 விக்கெட்டுகள் சாய்த்தார்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகளில் விளையாடுவதற்காக வங்கதேசம் சென்றுள்ளது. இரு அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி டாக்காவில் இன்று நடைபெற்றது.
டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது. அதன்படி வங்கதேசம் முதலில் பேட்டிங் செய்தது. தவ்ஹித் ஹிரோடி அரைசதமும், மெஹிதுல் இஸ்லாம் அங்கோன் 46 ரன்களும், ஷான்டோ 32 ரன்களும் அடிக்க வங்கதேசம் 49.4 ஓவரில் 207 ரன்கள் எடுத்து ஆல்அவுட் ஆனது.
பின்னர் 208 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் களம் இறங்கியது. தொடக்க வீரர் பிராண்டன் கிங் சிறப்பாக விளையாடி 44 ரன்கள் அடித்தார். மற்றொரு தொடக்க வீரர் அலிக் அதானஸ் 27 ரன்கள் சேர்த்தார்.
அதன்பின் வந்த வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, வெஸ்ட் இண்டீஸ் 39 ஓவர்கள் மட்டுமே தாக்குப்பிடித்து 133 ரன்னில் சுருண்டு, 74 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. ரிஷாத் ஹொசைன் 6 விக்கெட்டுகள் சாய்த்தார்.
2ஆவது போட்டி வருகிற 21ஆம் தேதி நடக்கிறது.