      U19 ஆசிய கோப்பை தொடர்: இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஆயுஷ் மாத்ரே நியமனம்
      U19 ஆசிய கோப்பை தொடர்: இந்திய அணியின் கேப்டனாக ஆயுஷ் மாத்ரே நியமனம்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்28 Nov 2025 12:50 PM IST (Updated: 28 Nov 2025 12:56 PM IST)
      • U19 ஆசிய கோப்பை தொடர் வருகிற டிசம்பர் 12-ந் தேதி முதல் 21-ந் தேதி வரை ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் நடைபெற உள்ளது.
      • இந்த தொடரில் இந்தியா- பாகிஸ்தான் அணி டிசம்பர் 14-ந் தேதி மோதுகிறது.

      ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியமும் ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சிலும் இணைந்து 2025-ம் ஆண்டுக்கான U19 ஆசிய கோப்பையை ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் நடத்துவதாக அறிவித்துள்ளன.

      8 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் ஏற்கனவே இந்தியா, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், இலங்கை, ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய அணிகள் இடம் பெற்றுள்ளனர். மீதமுள்ள 3 அணிகளுக்கான தகுதிச் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

      இந்நிலையில் இந்த தொடருக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனாக CSK வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான அணியில் வைபவ் சூரியவம்சியும் இடம் பெற்றுள்ளார்.

      இந்திய அணி:-

      ஆயுஷ் மத்ரே (கேப்டன்), வைபவ் சூரியவன்ஷி, விஹான் மல்ஹோத்ரா, வேதாந்த் திரிவேதி, அபிக்யான் குண்டு (கீப்பர்), ஹர்வன்ஷ் சிங், யுவராஜ் கோஹில், கனிஷ்க் சௌஹான், கிலன் ஏ. படேல், நமன் புஷ்பக், டி. தீபேஷ், ஹெனில் மோகன்.

