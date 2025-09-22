என் மலர்
புரோ கபடி லீக்: குஜராத் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி பெங்களூரு புல்ஸ் அணி த்ரில் வெற்றி
ஜெய்ப்பூர்:
12 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 12-வது புரோ கபடி லீக் தொடர் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் நடந்து வருகிறது. இந்த தொடரில் இன்று 2 லீக் ஆட்டங்கள் நடக்கின்றன.
அதன்படி முதல் ஆட்டத்தில் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் - பெங்களூரு புல்ஸ் அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் பெங்களூரு புல்ஸ் 28 -24 என்ற கணக்கில் குஜராத்தை வீழ்த்தி அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.
