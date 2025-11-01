Live
      ஹைலோ ஓபன் பேட்மிண்டன்: காலிறுதியில் லக்ஷயா சென் அதிர்ச்சி தோல்வி
      ஜெர்மனி

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்1 Nov 2025 6:32 PM IST
      • ஹைலோ ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஜெர்​மனி​யில் நடைபெற்று வருகிறது.
      • இந்தியாவின் லக்‌ஷயா சென் காலிறுதியில் தோல்வி அடைந்தார்.

      பெர்லின்:

      ஹைலோ ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஜெர்மனியில் நடைபெற்று வருகிறது.

      ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில் இந்தியாவின் லக்ஷயா சென், அயர்லாந்து வீரர் நகாட் நுகெயன் உடன் மோதினார்.

      இதில் சிறப்பாக ஆடிய நுகெயன் 21-17, 14-21, 21-15 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார். இதனால் லக்ஷயா சென் தொடரில் இருந்து வெளியேறினார்.

      மற்றொரு போட்டியில் பின்லாந்து வீரர் காலே கோலிஜோனன் 19-21, 21-12, 22-20 என்ற செட் கணக்கில் இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டியைத் தோற்கடித்து அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

