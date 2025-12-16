என் மலர்
2025 REWIND: உலகின் TOP 10 அழகான நடிகைகளின் பட்டியலில் இடம்பெற்ற ஒரே இந்திய நடிகை
உலக சினிமாவில் நடிகர்களுக்கு இணையாக நடிகைகளும் தங்களது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டி வருகின்றனர்.
உலகம் முழுவதும் மிக அழகான நடிகைகளுக்கு ரசிகர்கள் பட்டாளம் ஏராளம். அவ்வகையில் இந்தாண்டு உலக சினிமாவில் "அழகு" என்ற சொல்லுக்கு புதிய அர்த்தம் கொடுத்த 10 நடிகைகளை IMDb வெளியிட்டுள்ளது.
இந்த பட்டியலில் ஒரே ஒரு இந்திய நடிகை மட்டும் தான் இடம்பெற்றுள்ளார். IMDb வெளியிட்டுள்ள இந்தாண்டின் மிக அழகான 10 நடிகைகள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
1. மார்கோட் ராபி
ஹாலிவுட் நடிகை மார்கோட் ராபி (Margot Robbie) இந்த ஆண்டின் அழகான பெண்களின் பட்டியலில் முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளார். பார்பி படத்தின் மூலம் இவர் உலகம் முழுவதும் பிரபலமானார்.
2. ஷைலின் உட்லி
அமெரிக்க நடிகை ஷைலின் உட்லி (Shailene Woodley) இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளார். ஷைலின் உட்லி. இவர் Divergent என்ற படத்தின் மூலம் இவர் பிரபலமானார்.
3. தில்ரபா தில்முரத்
சீன நடிகையும் பாடகியான தில்ரபா தில்முரத் (Dilraba Dilmurat) இந்த ஆண்டின் அழகான பெண்களின் பட்டியலில் மூன்றாம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். Eternal Love Of Dream என்ற படத்தின் மூலம் இவர் மிகவும் பிரபலமானார்.
4. நான்சி மெக்டோனி
கொரிய நடிகை நான்சி மெக்டோனி (Nancy Jewel McDonie) இந்த ஆண்டின் அழகான பெண்களின் பட்டியலில் 4வது இடத்தை பிடித்துள்ளார். இவர் Perfect Girl என்ற படத்தில் மூலம் இவர் பிரபலமானார்.
5. கிருத்தி சனோன்
பாலிவுட் நடிகை கிருத்தி சனோன் (Kriti Sanon) இந்த ஆண்டின் அழகான பெண்களின் பட்டியலில் 5ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரே இந்திய நடிகை இவர் மட்டும் தான். இவர் நடிப்பில் இந்தாண்டு வெளியான தேரே இஷ்க் மெய்ன் படம் பெரும் வெற்றியை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
6. ஹனியா அமீர்
பாகிஸ்தானை சேர்ந்த நடிகை ஹனியா அமீர் (Hania Aamir) இந்த ஆண்டின் அழகான பெண்களின் பட்டியலில் 6ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள ஒரே பாகிஸ்தான் நடிகை இவர் மட்டும் தான்
7. அனா டி அர்மாஸ்
ஹாலிவுட் நடிகை அனா டி அர்மாஸ் ( Ana de Armas) இந்த ஆண்டின் அழகான பெண்களின் பட்டியலில் 7 ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். பல ஆண்டுகளாக ஹாலிவுட்டில் கலக்கி வரும் அனா டி அர்மாஸ் பல ஆண்டுகளாக அழகான நடிகைகளின் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
8. எம்மா வாட்சன்
ஹாலிவுட் நடிகை எம்மா வாட்சன் (Emma Watson) இந்த ஆண்டின் அழகான பெண்களின் பட்டியலில் 8 ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். நடிகை எம்மா வாட்சன் ஹாரி பாட்டர் படங்களில் நடித்து உலகளவில் பிரபலமடைந்தவர். அந்த படத்தில் ஹெர்மாயினி கிரேஞ்சர் எனும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். 10 வயதில் நடிக்க வந்து, உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் கவனம் ஈர்த்தார்.
9. Amber Heard
ஹாலிவுட் நடிகை ஆம்பர் ஹெர்ட் (Amber Heard) இந்த ஆண்டின் அழகான பெண்களின் பட்டியலில் 9 ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். ஆம்பர் ஹெர்ட் தனது முன்னாள் கணவர் ஜானி டெப் திருமண வாழ்க்கையின் போது தன்னை பாலியல் ரீதியில் துன்புறுத்தியதாக வழக்கு தொடர்ந்தது பெரும் பேசுபொருளானது குறிப்பிடத்தக்கது.
10. Hande Erçel
துருக்கி நடிகை ஹண்டே எர்செல் (Hande Erçel) இந்த ஆண்டின் அழகான பெண்களின் பட்டியலில் 10 ஆம் இடத்தை பிடித்துள்ளார். துருக்கி டிவி சீரியஸ் மூலம் புகழ் பெற்ற இவர் அழகும் romantic screen presence-மும் கொண்ட நடிகை ஆவார்.
TV image-ஐ தாண்டி படங்கள் மூலம் இந்தாண்டு இவர் பெரும் புகழ் பெற்றார். துருக்கி சினிமாவின் உலகளாவிய முகமாக இந்தாண்டு இவர் மாறியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.