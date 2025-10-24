Live
      புதுச்சேரியில் நாளை அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளி, கல்லூரிகள் இயங்கும்
      புதுச்சேரியில் நாளை அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளி, கல்லூரிகள் இயங்கும்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்24 Oct 2025 10:45 AM IST
      • அக்டோபர் 3-ந்தேதி அரசு விடுமுறையாக அறிவித்ததற்கு ஈடாக நாளை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
      • நாளை அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளி, கல்லூரிகள் இயங்குகிறது.

      புதுச்சேரி:

      புதுச்சேரியில் சனிக்கிழமையான நாளை அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளி, கல்லூரிகள் வழக்கம் போல் இயங்கும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.

      ஆயுத பூஜைக்கு அடுத்த நாள் அதாவது அக்டோபர் 3-ந்தேதி அரசு விடுமுறையாக அறிவித்ததற்கு ஈடாக நாளை வேலை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நாளை அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளி, கல்லூரிகள் இயங்குகிறது.

