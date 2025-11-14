என் மலர்
இந்தியா
பல்வேறு மாநிலங்களில் நடந்த இடைத்தேர்தலில் யார் யாருக்கு வெற்றி தெரியுமா?
நாடு முழுவதும் உள்ள பல மாநிலங்களில் உள்ள தொகுதிகளில் பீகார் தேர்தலுடன் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டன.
அதன்படி ராஜஸ்தானில் உள்ள அன்டா தொகுதியிலும், தெலுங்கானாவில் உள்ள ஜூபிலி ஹில்ஸ் தொகுதியிலும் நடந்த இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது.
ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள புட்காம் தொகுதியில் மெகபூபா முப்தியின் மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி வேட்பாளர் ஆகா சையத் முன்தாசிர் மெஹ்தி வெற்றி பெற்றார். மேலும் பாஜக வேட்பாளர் தேவயானி ராணா நக்ரோட்டாவில் வெற்றி பெற்றார்.
ஜார்க்கண்டில் உள்ள காட்சிலா தொகுதியில் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா வேட்பாளர் சோமேஷ் சந்திரசோரன் வெற்றி பெற்றார்.
மிசோராமில் உள்ள தம்ஷாவிலிருந்து மிசோ தேசிய முன்னணி வேட்பாளர் டாக்டர் ஆர். லால்தாங்லியானா வெற்றி பெற்றார்.
ஒடிசாவில் உள்ள நௌபாடாவிலிருந்து பாஜக வேட்பாளர் ஜெய் தோலகியா, பஞ்சாபில் உள்ள தர்ன் தரனில் ஆம் ஆத்மி வேட்பாளர் ஹர்மீத் சிங் சந்து ஆகியோர் வெற்றி பெற்றனர்.