என் மலர்
இந்தியா
#PetrolDieselPrice | பெட்ரோல், டீசல் விலை உயருமா? மத்திய அரசு விளக்கம்
- பெட்ரோல் பம்புகளில் விநியோகம் நிலையாக உள்ளன.
- பெட்ரோல், டீசல் பம்பிலும் பற்றாக்குறை பிரச்சினை இல்லை.
மத்திய கிழக்கில் பதட்டமான சூழல் நிலவினாலும் இந்தியாவில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பில்லை என்று மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. நாட்டில் போதுமான எரிபொருள் இருப்பு மற்றும் விநியோக ஏற்பாடுகள் உள்ளன என்றும் அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
செய்தி நிறுவனமான ANI மேற்கோள் காட்டிய அரசாங்க வட்டாரங்களின்படி, தற்போதைய கச்சா எண்ணெய் நிலைமை உள்நாட்டு எரிபொருள் விலைகளை உடனடியாக பாதிக்காது. நம்மிடம் போதுமான அளவு இருப்பு இருப்பதால் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பில்லை.
கச்சா எண்ணெய் விலை 130 அமெரிக்க டாலர்களை தாண்டாவிட்டால், பெட்ரோல்-டீசல் விலைகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பில்லை. கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய்க்கு சுமார் $100 ஆக இருக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். நாடு முழுவதும் எரிபொருள் பற்றாக்குறை இல்லை என்றும், பெட்ரோல் பம்புகளில் விநியோகம் நிலையானதாக இருப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
நாட்டில் உள்ள எந்த பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் பம்பிலும் பற்றாக்குறை பிரச்சினை இல்லை. வளைகுடா பிராந்தியத்தின் முக்கிய கப்பல் பாதையான ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக செல்லும் பாதைகளைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்க, கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை பல்வகைப்படுத்த இந்தியா முயற்சிகளை முடுக்கிவிட்டதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு வெளியே உள்ள பாதைகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் ஆதாரத்தை அரசு துரிதப்படுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. விமான எரிபொருள் போதுமான அளவு கிடைப்பதாகவும், விமானத் துறையில் விநியோக இடையூறுகள் குறித்த கவலைகளை நிராகரிப்பதாகவும் அரசாங்கம் உறுதியளித்தது.