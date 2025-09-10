Live
      நிம்மதியா படம் பாக்க முடியல... தியேட்டரில் Conjuring படத்தின் Spoiler கூறியதால் உருவான சண்டை
      Byமாலை மலர்மாலை மலர்10 Sept 2025 5:53 PM IST
      • எல்ப்ரோ மாலில் The Conjuring -Last Rites படம் திரையிடப்பட்டது.
      • ஆஷிக் என்பவர் தனது மனைவியுடன் கான்ஜுரிங் படத்தை பார்க்க வந்தார்

      மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனே பிம்ப்ரி சின்ச்வாடில் உள்ள எல்ப்ரோ மாலில் The Conjuring -Last Rites படம் திரையிடப்பட்டது. ஆஷிக் என்பவர் தனது மனைவியுடன் கான்ஜுரிங் படத்தை பார்க்கவந்தார். அப்போது படத்தில் அடுத்தடுத்து நிகழ போவதை மனைவியிடம் ஆஷிக் கூறி கொண்டே வந்தார்.

      ஆஷிக்கின் பின் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த அபிஷேக் என்பவர் படத்தின் Spoiler-களை கூறாதீர்கள் என்று எச்சரித்தார். அனால் அதனை பொருட்படுத்தாமல் ஆஷிக் தனது மனைவியிடம் படத்தின் Spoiler-களை கூறி வந்தார்.

      பலமுறை கூறினாலும் சத்தமாக Spoiler-களை ஆஷிக் கூறி வந்ததால் அவருக்கும் அபிஷேக்கிற்கும் இடையே வாக்குவாதம் முற்றி, கைகலப்பாகி உள்ளது. படத்திற்கு இடையே இருவரும் தாக்கி கொண்டனர். இதில் இருவருக்கும் லேசான காயங்கள் ஏற்பட்டது.

      இந்த விவகாரம் தொடர்பாக போலீசார் இருவரின் மீதும் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

