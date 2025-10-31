என் மலர்tooltip icon
      தமிழ்நாட்டில் பீகார் தொழிலாளர்களுக்கு அவமதிப்பு - பிரதமர் மோடி பிரசாரம்
      பீகார்

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்31 Oct 2025 2:33 AM IST
      • பிகாரில் வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு காங்கிரஸ் மற்றும் ஆர்ஜேடி தோல்வியை சந்திக்க உள்ளது.
      • 243 சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்ட பிகாரில் அடுத்த மாதம் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

      தேர்தல் பிரசார களம் பரபரப்பாகி உள்ள நிலையில் நேற்று பீகாரில் சாப்ராவில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றினார்.

      அப்போது பேசிய அவர், பிகாரில் வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு காங்கிரஸ் மற்றும் ஆர்ஜேடி தோல்வியை சந்திக்க உள்ளது. பிகார் மக்களை அவர்கள் குறைத்து மதிப்பிடுகிறார்கள்.

      அதேபோல் தமிழ்நாடு, கர்நாடகா- தெலுங்கானா காங்கிரஸ் தலைவர்கள், பீகார் மக்களை அவதூறு செய்கின்றனர். தமிழ்நாட்டில் கடினமாக உழைக்கும் பீகார் மக்களை இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள திமுக துன்புறுத்துகிறது.

      ஆர்ஜேடி என்ன செய்தது? இவ்வளவு நடந்தும், முற்றிலும் அமைதியாக இருந்து பீகாரில் தேர்தல் பிரசாரத்திற்கு அவர்களை அழைத்துள்ளனர்" என பேசியுள்ளார்.

      முன்னதாக ஒடிசா சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது, புரி ஜெகநாதர் கோயிலின் கருவூல சாவி தமிழ்நாட்டிற்கு சென்றுவிட்டதாக பிரதமர் மோடி குற்றம்சாட்டியிருந்தார். இந்தநிலையில், பிகார் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டை குறிப்பிட்டு பிரதமர் பேசியிருப்பது கவனம் பெற்றுள்ளது.

      பீகார் தேர்தல் 2025 Bihar Election 2025 
